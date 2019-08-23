https://static.news.ru/photo/18454b2e-c668-11e9-8f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Wiesler/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз ответит на введение Соединёнными Штатами пошлин на французское вино.

Если США введут тарифы на Францию, Евросоюз ответит, — сказал Туск в рамках саммита G7 во французском Биаррице.

Он также отметил, что не хотел бы ухудшения отношений с США, однако он готов к плохому сценарию.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп в ответ на предстоящее введение налогов на услуги цифровых компаний Amazon, Facebook, Apple и Google со стороны Франции пригрозил ввести пошлины на французское вино.