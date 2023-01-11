ЕС опередил США в разработке новых водородных технологий

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Майнц: водород производят с помощью энергии ветра

За последние 10 лет Евросоюз и Япония обогнали США по разработке собственных технологий в области добычи и использования водорода, сообщается в совместном исследовании Международного энергетического агентства и Европейского патентного управления. Среди европейских стран по числу патентов лидируют Германия, Франция и Нидерланды.

С 2011 по 2020 год страны ЕС получили 28% всех международных комплексных патентов на новые разработки в области водородных технологий. Япония за тот же период оформила 24% от всех патентов. США замыкают тройку лидеров с 20% оформленных патентов

Наибольшее число от общего количества патентов получили технологии по производству водорода. Среди отраслей, которые лидируют по разработке новых водородных технологий, оказались автопром и химическая отрасль. Весьма плодотворно работают также университеты и научно-исследовательские организации: они получили 13% от общего числа патентов. Более 80% инвестиций привлекли стартапы с патентами в таких областях, как электролиз, разработка топливных элементов и низкоэмиссионые способы извлечения водорода.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделение средств на создание рынка водородного топлива в ЕС. По её словам, для этих целей будет выделена сумма в €3 млрд. В то же время она признала, что развитие рынка водорода затормаживают целый ряд нерешенных вопросов. Эксперты отмечают, что пройдет значительное время, прежде чем водород станет рентабельным энергоресурсом.