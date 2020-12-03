ЕС обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о COVID-19

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В Евросоюзе считают, что ряд государств, в числе которых Китай и Россия, намерено распространяли ложную информацию о коронавирусной инфекции.

В опубликованной Еврокомиссией Плане действий в области демократии говорится , что «иностранные игроки и некоторые третьи страны» организовали кампанию дезинформации вокруг пандемии COVID-19. Составители документа отмечают, что ложная информация распространялась в Евросоюзе, соседних странах и во всём мире. Целями этой кампании якобы были подрыв демократических дискуссий, обострение социальных проблем в странах ЕС и улучшение имиджа самих распространителей.

Россия и Китай являются единственными странами, упомянутыми в документе, при этом примеры дезинформации не приводятся. Еврокомиссия призывает к «всеобъемлющему и коллективному ответу» на злонамеренные действия.

Ранее журналисты телеканала CNN заявили, что власти китайской провинции Хубэй сознательно искажали статистику по заболевшим в начале пандемии коронавируса. Как передавал NEWS.ru, в распоряжении представителей СМИ оказались документы для внутреннего пользования из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции. Журналисты утверждают, что полученные данные показывают расхождения в статистике летальных исходов. Так, общее число погибших в Хубэе по состоянию на 7 марта официально составляло 2986, а в докладе для служебного пользования приводятся данные о 3256 умерших.