https://static.news.ru/photo/e4f07cfc-e6c0-11e9-b930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Вопрос включён в повестку дня заседания Совета ЕС.

Проблему в ходе телефонного разговора обсудили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.

Верховный представитель и министр сегодня обсудили возможность принятия адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции. Верховный представитель также заявила, что этот вопрос будет включён в повестку дня следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 14 октября в Люксембурге, — отмечается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Активная геолого-разведочная деятельность Турции на кипрском шельфе связана с тем, что там были обнаружены запасы газа. Их разработка уже положила начало «альянсу» трёх стран — Кипра, Греции и Израиля, который получил поддержку США. Анкара считает запасы газа своими.

Ранее МИД РФ критиковал Турцию за эти буровые работы. По мнению российского дипведомства, такое поведение Анкары не может способствовать созданию условий для жизнеспособного решения кипрской проблемы, писал News.ru.