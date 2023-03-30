ЕС и G7 решают, что делать с потолком цен на российскую нефть ЕК: страны ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

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Страны Евросоюза и «Большой семерки» пока не договорились о пересмотре потолка цен на нефть из России, сообщил представитель Еврокомиссии. Изначально они планировали решить вопрос к середине марта, отмечает ТАСС. В Еврокомиссии объяснили, что члены ЕС и G7 так и не достигли необходимого большинства для изменения ограничений.

На данный момент [среди стран ЕС] нет большинства, чтоб изменить потолок цен. Нет большинства и на уровне G7. <...> Мы находимся в контакте по этому вопросу. Есть механизм по пересмотру потолка цен. Я могу подтвердить, что мы со стороны Еврокомиссии провели пересмотр, — сообщил представитель Еврокомиссии.

Европейское эмбарго на российские нефтяные поставки вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны ЕС и G7, а также Австралия установили предельную цену поставляемого из РФ топлива на уровне $60 за баррель.

В марте Минфин США сообщил, что страны «Большой семерки» планируют пересмотреть уровень нефтяного потолка в марте. Представитель американского казначейства Элизабет Розенберг при этом уклонилась от ответа на вопрос, рассчитывают ли в Белом доме на то, что данные меры повлияют на позицию России в вопросе украинского конфликта.