Ереван захотел подписать соглашение с Баку по строительству железной дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства страны выразил надежду на подписание соглашения с Азербайджаном для начала строительства железной дороги Ерасх — Горадиз. По его словам, на сегодняшний день уже ведутся работы по подготовке строительства армянского участка и уточняются технические вопросы.

Надеемся, что в скором времени договорённости будут зафиксированы в виде документа и де-юре весь процесс начнётся в полном объёме, — сказал Пашинян.

Он отметил, что в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций проект уже расширен и теперь свяжет не только север и юг, но и запад и восток — Азербайджан, Армению, Нахичевань и Турцию.

Это означает, что одна ветвь этого проекта (север — юг) или так называемого армянского перекрёстка свяжет Армению с Ираном, а другая ветвь (восток — запад) свяжет Азербайджан с Арменией, Нахчываном и Турцией. Надеемся, что до конца года будет известно имя строительной компании, которая реализует проект, — отметил премьер.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций на Южном Кавказе. По его словам, встреча вице-премьеров Армении и России Мгера Григоряна и Алексея Оверчука была предметной. Их диалог был приурочен к строительным работам железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз.

Также Пашинян подчеркнул, что если Армении удастся наладить эффективный диалог с Турцией и достичь открытия границы и коммуникаций, то этот проект получит широкое значение.