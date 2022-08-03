Ереван посчитал нелегитимными альтернативы Лачинскому коридору Секретарь Совбеза Армении Григорян назвал нелегитимными альтернативы Лачинскому коридору

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Требование Азербайджана об организации движения по другому маршруту вместо Лачинского коридора неправомерно, заявил в интервью агентству «Арменпресс» секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. По его словам, в ближайшие три года, согласно трехсторонним заявлениям, будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который свяжет Армению с территорией Карабаха.

По согласованию сторон в течение ближайших трех лет будет определен план строительства новой транспортной магистрали через Лачинский коридор, соединяющий Армению с Карабахом, с дальнейшей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. За это время, конечно, была проделана определенная работа в этом направлении, но на данный момент нет согласованного плана. По крайней мере, Армения не дала согласия на какой-либо план, следовательно, требование Азербайджана нелегитимно, — отметил Григорян.

По его словам, армянская сторона уже предложила согласовать план в трехстороннем формате и двигаться вперед в соответствии с согласованным графиком и дорожной картой.

Ранее Григорян допустил возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном без окончательного решения статуса Карабаха. Однако, по его словам, об этом пока слишком рано говорить. Секретарь Совбеза добавил, что карабахский вопрос не является для властей территориальным, так как «основополагающее значение имеют безопасность и права армян» на этой территории.