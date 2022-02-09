Ереван передал Баку предложения по восстановлению автомобильного сообщения

Армения передала Азербайджану и России предложения по вопросу восстановления автотранспортного сообщения и ожидает положительные сигналы со стороны Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте. Он выразил готовность к запуску процессе восстановления и строительства автотранспортного сообщения.

Мы сформулировали и передали предложения по дорогам. Мы передали эти предложения азербайджанской стороне, российским и международным партнерам. Как только мы получим положительный ответ от Азербайджана, мы готовы осуществить процесс восстановления и строительства автотранспортного сообщения, — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций на Южном Кавказе. По его словам, встреча вице-премьеров Армении и России Мгера Григоряна и Алексея Оверчука была предметной. Их диалог был приурочен к строительным работам железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз.

Политик добавил, что Армения близка к началу строительства железной дороги на своей территории, которая пройдёт через Нахичевань. Пашинян считает, что в ближайшее время возможность реализации этого проекта станет предметной.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.