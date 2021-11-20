Ереван дал согласие на встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита «Восточного партнёрства» 15 декабря в Брюсселе, сообщил ТАСС пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян. С предложением провести встречу лидеров двух стран выступил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Армения согласна на проведение данной встречи, — сообщил представитель внешнеполитического ведомства Армении.

Баку также согласился на предложение главы Европейского совета Шарля Мишеля об организации встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Глава пресс-службы Министерства иностранных дел АР Лейла Абдуллаева заявила, что азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. Она напомнила, что позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой государства и на международных платформах.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.