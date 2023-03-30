Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию 27 апреля

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу A Haber о возможности приезда российского лидера Владимира Путина в Турцию 27 апреля. Ранее Эрдоган упоминал, что на эту дату запланирована поставка ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине.

27 апреля, возможно, господин Путин также посетит нас или мы вместе присоединимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг, — заявил Эрдоган.

Ядерное топливо будет доставлено на строящийся объект АЭС «Аккую» в Турции и размещено в хранилище свежего ядерного топлива на территории станции. АЭС «Аккую», строящаяся при участии России, станет первой атомной электростанцией в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, оснащенных передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция сможет производить около 35 миллиардов киловатт-часов в год и обеспечивать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

Строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020 года, третьего — в марте 2021 года, а четвертого — в июле 2022 года.

Ранее Эрдоган по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак заявил, что Анкара нацелена на то, чтобы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. Турецкий лидер добавил, что переговорный процесс можно возобновить в Стамбуле, где ранее проводились встречи делегаций двух стран.