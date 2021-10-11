Эрдоган заявил, что Турция сама разберётся с террористами в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» Анкары из-за последних «вылазок террористов» в Сирии. По его словам, республика в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами, передаёт РИА Новости.

Нападения на наших военных и последние вылазки террористов (курдских формирований. — NEWS.ru) в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии, — сказал глава государства в телеобращении к нации.

10 октября некие вооружённые формирования обстреляли колонну вооружённых сил Турции у населённого пункта Мари в районе Азаза в провинции Алеппо. Выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был поражён бронеавтомобиль «Кирпи». В Турции обвинили в обстреле курдов, однако те отрицают свою причастность.

Ранее сообщалось, что Россия нацелена на продолжение плотного взаимодействия с официальной Анкарой по дипломатической и военной линиям с целью нормализации обстановки на всей территории Сирии.

29 сентября в Сочи прошла встреча лидеров России и Турции, в ходе которой были затронуты темы Сирии, Ливии, Афганистана и Закавказья, а также некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе встречи российский президент Владимир Путин заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно. Он подчеркнул, что государства успешно сотрудничают по международной линии, это касается Ливии и Сирии.