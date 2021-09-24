Эрдоган: вслед за Афганистаном США должны уйти из Сирии и Ирака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Соединённым Штатам следует покинуть Ирак и Сирию так же, как они это сделали с Афганистаном после прихода талибов. Турецкий лидер подчеркнул, что народы и правительства этих стран вправе самостоятельно принимать решения и определять свою внутреннюю политику. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CBS.

Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах, — заявил Эрдоган.

Политик также отметил, что Турция присутствует в САР с целью восстановления страны.

В Сирии мы занимаемся строительством 100 тысяч единиц жилья. Люди, семьи были перемещены, их выгнали с их родины. Мы строим жильё для них. Мне интересно, чем занимаются другие страны. Очень важно это понимать, — считает он.

Эрдоган также выразил надежду, что совместными усилиями Анкаре, Багдаду, Вашингтону и Москве удастся достичь мира и стабильности в регионе.

29 сентября должна состояться встреча президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как ожидается, политики обсудят Сирию и обстановку в Идлибе. Ранее мы писали, что договорённостей о визите Эрдогана в Сочи удалось достичь буквально за несколько дней до визита. Срочность встречи, которая пройдёт «тет-а-тет», обусловлена резким обострением противостояния Сирии и Анкары, которая 22 сентября перебросила в Идлиб 4 тысячи солдат и 300 единиц техники. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, в свою очередь, потребовал от Турции немедленного вывода войск с территории северных провинций Арабской Республики.