Эрдоган верит в невоенное решение конфликта в Донбассе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским конфликт в Донбассе. Он выразил уверенность, что ситуацию можно разрешить политическим и дипломатическим путём.

По его словам, в ходе встречи главы государств обменялись мнениями о ситуации на юго-востоке Украины.

Верим, что существующий кризис можно решить политическим, дипломатическим путём и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряжённость и в рамках минских договоренностей снова был установлен мир, — подчеркнул он.

Эрдоган подтвердил готовность Анкары поддержать этот процесс. Он добавил, что миссия ОБСЕ продолжает наблюдать за ситуацией на этой территории и должна продолжать это делать бесперебойно.

Мы продолжим поддержку этой миссии ОБСЕ, в которой с самого начала работали турецкие дипломаты, — сказал турецкий лидер на пресс-конференции, которую транслировали турецкие каналы.

Политик добавил, что главная цель Турции — сохранить Чёрное море как «море мира, покоя и стабильности», а также не хочет увеличения градуса напряжённости в регионе.

Встреча проходила в рамках девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня, председателями на котором стали главы государств. После неё Зеленский заявил, что взгляды Киева и Анкары на вопросы безопасности в Черноморском регионе совпадают.

Периодические консультации так называемой нормандской четвёрки по вопросам выхода из политического кризиса и вооружённого конфликта на востоке Украины проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Между раундами переговоров на высшем уровне встречаются политики иного уровня — советники или министры.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.