Эрдоган упрекнул НАТО и Запад в недостаточной помощи Украине

НАТО должна была действовать решительнее в ситуации с Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире турецкого телеканала NTV. Он добавил, что страны Запада в целом не проявляют солидарности.

Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью, — сказал президент.

Ранее в своём очередном видеообращении глава Украины Владимир Зеленский заявил, что страна остаётся в одиночестве, защищая себя. По его словам, мировые силы смотрят на происходящее со стороны, а введённые санкции «не убедили Россию». Он отметил, что российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины.

Накануне Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

В свою очередь в МИД Турции назвали военную операцию России против Украины неприемлемой и обвинили РФ в нарушении международного права. Там отметили, что Анкара будет и далее выступать с «поддержкой политического единства, суверенитета и территориальной целостности» Украины.