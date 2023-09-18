Эрдоган расскажет Путину о деталях переговоров по зерновой сделке с ООН

Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует передать российскому коллеге Владимиру Путину детали своих переговоров по зерновой сделке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы республики. По его словам, вероятнее всего, это произойдет, когда Эрдоган вернется из Нью-Йорка, где проходит сессия Генассамблеи организации.

Господин президент [Эрдоган] уже высказывал свое намерение провести телефонные переговоры с уважаемым господином Путиным. Эти переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении господина президента из США, где он обсудит с генсеком ООН и лидерами конкретные предложения по возобновлению черноморской зерновой инициативы, — сообщил собеседник агентства.

Источник добавил, что турецкий президент не оставляет попыток возобновить зерновую сделку. По его словам, Эрдоган призовет к этому мировых лидеров с трибуны ООН. Он также намерен указать им на важность практических действий в этом направлении.

Ранее Гутерриш обсудил зерновую сделку с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также стороны коснулись темы спецоперации и ситуации в сфере безопасности в Гаити, уточнил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.