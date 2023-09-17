Блинкен и Гутерриш обсудили зерновую сделку и спецоперацию

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Генсек ООН Антону Гутерриш и госсек США Энтони Блинкен обсудили зерновую сделку во время телефонного разговора, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера. Кроме того, стороны затронули тему спецоперации и ситуацию в сфере безопасности в Гаити.

Они обсудили приоритеты США на Генеральной Ассамблее ООН, включая поддержку ключевых принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, обновление ООН для реагирования на вызовы XXI века и усилия, направленные на достижение Целей устойчивого развития [ЦУР] ООН, — сказано в документе.

Также Блинкен рассказал Гутерришу данные о мероприятиях, которые Вашингтон планирует провести в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское правительство пока не видит возможностей для «немедленного» восстановления зерновой сделки. По его словам, Белый дом винит в этом Россию. Также он отметил, что США продолжат давление на российские власти и будут призывать остальной мир делать то же самое. В настоящее время перспективы возвращения черноморской инициативы не просматриваются, так как Москва не меняет своих требований.