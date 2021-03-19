Эрдоган: Путин дал «роскошный» ответ Байдену

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Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что заявление его американского коллеги Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина неприемлемо для главы государства. При этом россиянин ответил достойно, считают в Анкаре.

Ранее Байден, комментируя доклад разведки о вмешательствах в выборы США иностранных государств, заявил, что Путин ответит за это. Кроме того, он назвал президента России «убийцей».

В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. Кроме того, он вспомнил детское выражение: «Кто как обзывается, тот так и называется».

Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин условился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о личной встрече. Она может состояться в скором времени, но точная дата пока не определена. Лидеры двух государств 10 марта в режиме видеоконференции дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Эрдоган заявил, что Турция настроена на продолжение сотрудничества с РФ по карабахской, ливийской и сирийской проблемам.