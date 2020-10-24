Эрдоган провёл телефонные переговоры с Алиевым

https://static.news.ru/photo/bfa410b2-15f4-11eb-899a-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

По его словам, телефонные переговоры состоялись в первой половине дня.

Сейчас наши азербайджанские братья продвигаются вперёд на оккупированных землях, освобождая их, — отметил он во время выступления в городе Кайсери.

Эрдоган также подчеркнул, что турецкая сторона продолжит оказывать Азербайджану поддержку в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа «два государства — один народ».

Как писал NEWS.ru, ранее Эрдоган заявил, что Турция, как и Россия, имеет право участвовать в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.

За участие Анкары в урегулировании ситуации в регионе высказался президент Азербайджана. Свою позицию он обосновал тем, что Турция является единственным государством, которое имеет границы с тремя странами Кавказа.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.