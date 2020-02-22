https://static.news.ru/photo/ee94e2a2-5592-11ea-9aa5-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести саммит по Идлибу 5 марта, на которое приедут главы государств России, Франции и Германии.

Я встречусь 5 марта с Путиным, Макроном и Меркель, и мы вновь обсудим эту тему, — заявил турецкий политик.

По его словам, тема Идлиба важна для Турции, передаёт телеканал ТРТ.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

Как писал NEWS.ru, ранее Эрдоган выступил с заявлением, что Турция будет предпринимать более решительные действия на территории Сирии. По его словам, недавно он провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего была составлена дорожная карта по Сирии. При этом он не стал раскрывать, какие именно шаги сделает Анкара.