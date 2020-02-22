https://static.news.ru/photo/d16ba562-557e-11ea-b3e7-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал военные действия Анкары в Сирии и Ливии отстаиванием национальных интересов государства.

Действия Турции в Сирии и Ливии — это не авантюра, а требование национальных интересов страны, — цитирует агентство «Анадолу» Эрдогана.

Он считает, что, если Турция откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже в скором времени начнёт «пожинать тяжелые плоды своих ошибок». Эрдоган акцентировал внимание на том, что Анкара поддерживает признанные власти Ливии и с прискорбием сообщил о гибели нескольких турецких военнослужащих в этой республике.

Как писал NEWS.ru, ранее Эрдоган выступил с заявлением, что Турция будет предпринимать более решительные действия на территории Сирии. По его словам, недавно он провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего была составлена дорожная карта по Сирии. При этом он не стал раскрывать, какие именно шаги сделает Анкара.