Эрдоган оценил возможность появления военной базы в Азербайджане

В будущем на территории Азербайджана может появиться военная база ВС Турции. Произойти это может в рамках Шушинской декларации, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.
По его мнению, этот вопрос не выходит за рамки положений декларации.
Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным, — подчеркнул Эрдоган.
Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях 15 июня. Историческое событие произошло в ходе двухдневного визита турецкого президента в Азербайджан. По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Он добавил, что Шушинская декларация с Турцией затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.