Эрдоган оценил возможность появления военной базы в Азербайджане

Фото: facebook.com/trpresidency

Кирилл Николаев NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Минимум несколько месяцев необходимо для реализации договорённостей, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве 16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы, — отметил представитель Кремля. По его словам, на эту работу «уйдут месяцы, это точно, тем...