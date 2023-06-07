Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает канцелярия турецкого лидера. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС. Эрдоган предложил российскому главе создать международную комиссию по расследованию разрушения станции.

Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений. Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию. Турция готова оказать содействие в этом, — говорится в сообщении.

Кроме этого, Эрдоган предложил Путину продолжить консультации с ООН по снятию ограничений для экспорта зерна и другой сельхозпродукции. По мнению турецкого лидера, такие действия могут принести всем пользу.

До этого сообщалось, что Эрдоган также созвонился и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ему он также предложил создать международную комиссию для расследования ситуации на Каховской ГЭС. Президент Турции подчеркнул, что для ведения диалога стороны могут использовать метод переговоров по типу того, который применяется в рамках зерновой сделки. Также он призвал Зеленского вернуться к мирным переговорам.