Эрдоган предложил Зеленскому помочь расследовать разрушение Каховской ГЭС Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по аварии на Каховской ГЭС

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает TRT Haber. В ходе диалога стороны затронули ситуацию с Каховской ГЭС. Турецкий лидер предложил создать международную комиссию для расследования аварии, в которые войдут эксперт из России, Украины, ООН и самой Турции.

Во время телефонного разговора Эрдоган высказал идею создания международной комиссии с участием экспертов от воюющих сторон, ООН и Турции, — говорится в заявлении администрации Эрдогана.

Президент Турции подчеркнул, что для ведения диалога стороны могут использовать метод переговоров по типу того, который применяется в рамках зерновой сделки. Также он призвал Зеленского вернуться к мирным переговорам.

Ранее Зеленский пообещал обратиться в международные организации насчет эвакуации жителей левого берега Днепра, подконтрольного России. Он подчеркнул, что работа по вывозу людей с указанной территории «полностью провалена». Эвакуация понадобилась после разрушения Каховской ГЭС, из-за которого соседние области начало затапливать.