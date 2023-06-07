Зеленский решил вмешаться в эвакуацию с подконтрольного РФ берега Днепра Зеленский обратится в международные организации насчет эвакуации с левого берега Днепра

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться в международные организации насчет эвакуации с левого берега Днепра, подконтрольного России. В своем Telegram-канале он написал, что работа по вывозу людей с указанной территории «полностью провалена». Эвакуация понадобилась после разрушения Каховской ГЭС, из-за которого соседние области начало затапливать.

Будем обращаться в международные организации, — написал глава государства.

Он назвал ситуацию с Каховской ГЭС и эвакуацию главной темой утреннего совещания, на котором также обсудили работу разведки и неутешительные итоги инспекции бомбоубежищ.

Издание «Страна.ua» тем временем сообщило о море рыбы возле села Марьянское на берегу Каховского водохранилища.

Также в Сети появилось новое видео из затопленного после разрушения станции Херсона. На видео показаны частные дома, ушедшие под воду по самую крышу.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. Украина и Россия обвинили в произошедшем друг друга.