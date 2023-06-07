Появилось новое видео из затопленного Херсона

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Подтопленный участок в Новой Каховке

Telegram-канал «СМОТРИ» публикует новое видео из затопленного после разрушения Каховской ГЭС Херсона. На видео показаны частные дома, ушедшие под воду по самую крышу.

Передвигаться по затопленным улицам можно только на лодках и спецтехнике.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Замеcтитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зoне разрушения.

Леонтьев позже отмечал, что около 100 жителей Новой Кахoвки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за cильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.

Ранее 7 июня стало известно, что спасателей, вывозивших людей с затопленных территорий в Новой Каховке, атаковал беспилотник и сбросил самодельное взрывное устройство.