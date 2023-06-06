Россия назвала виновных в разрушении Каховской ГЭС Небензя: Россия возлагает ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев и Запад

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Россия возлагает полную ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину, а также страны Запада, которые спонсируют Киев, передает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю. По его словам, Россия сожалеет о том, что ее предостережения о возможности разрушения Каховской ГЭС Украиной не были услышаны международным сообществом.

Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию, — заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС.

Небензя предположил, что взрыв был совершен с целью перегруппировки украинских сил и нанесения гуманитарного ущерба.

Разрушение Каховской ГЭС является заранее спланированным террористическим актом Украины, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения, ранее сообщил МИД РФ. Москва решительно осудила произошедшее. Как утверждает министерство, украинцы специально критически повысили уровень воды в Каховском водохранилище и обстреляли станцию.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.