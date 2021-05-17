Окровавленные руки: Эрдоган осудил Байдена за поддержку Израиля

https://static.news.ru/photo/0e0df37a-b736-11eb-aac0-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: twitter.com/rterdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике американского лидера Джо Байдена за военную поддержку Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты спросили у политика, как он прокомментирует продажу еврейскому государству высокоточного оружия на сумму $735 млн со стороны США.

Господин Байден, к сожалению, вы пишете историю своими окровавленными руками. Вы вынудили нас это сказать, — ответил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее издание Soha написало, что американские власти вмешались в палестино-израильский конфликт, поставив Тель-Авиву ЗРК Patriot. Указано, что американский военно-транспортный самолёт приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона, разгрузил оружие и улетел на авиабазу Рамштайн.

В Вашингтоне никак не прокомментировали эту информацию. В Пекине заявили, что если расследование покажет вмешательство Вашингтона, тогда Пекин окажет необходимую помощь палестинскому государству.

Вечером 10 мая ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. Это произошло после столкновения мусульман с полицией, конфликт перерос в военные действия. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за гражданским населением.