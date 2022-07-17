Эрдоган намерен провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести двусторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Иран, который должен состояться 18-19 июля, пишет РИА Новости. Канцелярия Эрдогана уже распространила соответствующее заявление.

Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой, — сообщили в канцелярии.

Ранее в Кремле подтверждали, что российский президент Владимир Путин собирается прибыть в Тегеран 19 июля, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом.

В заявлении говорится, что во время трехсторонней встречи будут подняты крайне важные для мирового сообщества темы. Например, пройдут консультации по поводу текущей обстановки в Сирии, стороны обсудят борьбу с террористическими организациями, политическое урегулирование гуманитарной обстановки в разных странах.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что направления визитов президента РФ Владимира Путина на Ближний Восток говорят о его желании сблизиться с недружественными США странами. Например, с Ираном, в отношении которого тоже введены американские санкции.