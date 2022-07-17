В США увидели скрытый сигнал Путина The Wall Street Journal: Путин собирается сблизиться с недружественными США странами на Ближнем Востоке

Фото: Григорий Сысоев

Владимир Путин

Направление последних визитов президента РФ Владимира Путина на Ближний Восток говорят о том, что российский лидер собирается сблизиться с недружественными к США государствами и укрепить влияние Москвы на мировой арене, пишет издание The Wall Street Journal.

Владимир Путин на этой неделе собирается отправиться в Тегеран, где он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Эта редкая зарубежная поездка призвана показать, что затянувшийся конфликт на Украине не уменьшил места Москвы на мировой арене. <…> Визит отражает то значение, которое Путин придает сохранению рычагов влияния России на Ближнем Востоке, — говорится в статье.

Авторы материала считают, что сейчас Путин ставит перед собой цель укрепить отношения между Россией и Ираном, который ранее тоже попал под масштабные санкции со стороны США. Кроме того, в ближайшее время у президента РФ запланирована и встреча с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, потому что Турция пока воздерживается от введения антироссийских санкций, считают журналисты издания. Они написали, что такие действия явно указывают, в какой стороне Владимир Путин видит новые возможности для развития российской дипломатии.

Ранее The Wall Street Journal написало, что президент РФ Владимир Путин смог нивелировать удар по стране, который должны были нанести западные санкции, потому что смог вовремя переориентироваться на азиатский рынок в плане газовых поставок. Аналитики отметили, что такими действиями российскому лидеру удалось буквально свести на нет очередные попытки Запада изолировать Москву и причинить ей вред.