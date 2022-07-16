WSJ: Путин смог переиграть Запад, когда нашел новых союзников в Азии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин смог нивелировать удар по стране, который должны были нанести западные санкции, потому что смог вовремя переориентироваться на азиатский рынок в плане газовых поставок, пишут аналитики газеты The Wall Street Journal. Они отмечают, что такими действиями российскому лидеру удалось буквально свести на нет очередные попытки Запада изолировать Москву и причинить ей вред.

Российская Федерация в условиях санкций нарастила поставки нефти в Индию, а также добивается успехов на дипломатическом поле. У Путина есть некоторые причины радоваться своему плану. На экономическом фронте он продает значительные объемы нефти в Индию и изучает возможность продажи природного газа в Пакистан, чтобы компенсировать потерянные западные рынки, — пишет газета.

Как отметили аналитики, с самого начала российской спецоперации страны НАТО и ООН планировали объединить весь Запад в его борьбе против России, но при этом они просто не думали о том, что в партнерах у РФ есть еще и азиатские государства. В ходе мартовской ассамблеи такие страны, как Индия, Китай и ЮАР, отказались выступать против Москвы на фоне обстановки на Украине. Из 35 стран примерно половина решила вообще никак не оценивать происходящее.

Издание также отмечает, что у России и Китая сейчас достаточно выгодное положение. В том числе и потому, что у многих азиатских стран совсем не западные приоритеты. Даже если они не готовы открыто пойти против Европы, всё равно они воздерживаются от антироссийской позиции. Главным приоритетом для этих государств является создание устойчивости к большим угрозам, в том числе к росту цен на продукты и топливо. Поэтому они ценят дипломатические связи с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны своими попытками противодействовать проекту «Северный поток — 2» пытаются вынудить Россию расплачиваться за их «геополитический проект» на Украине.