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Эрдоган на встрече с Путиным будет обсуждать Сирию

22:50, 23 сентября 2021
Эрдоган на встрече с Путиным будет обсуждать Сирию Реджеп Тайип Эрдоган Фото: XinHua/Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи рассчитывает обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Также Анкара и Москва могут «прийти к важному решению» в двусторонних отношениях, рассказал он турецким журналистам, сообщает газета Sabah.

Двусторонняя встреча с господином Путиным в Сочи, если она состоится 29 сентября, действительно важна. У нас не запланировано переговоров в составе делегаций, мы с господином Путиным проведём только встречу тет-а-тет, на которой, конечно, обсудим не только Идлиб. Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьёмся в дальнейшем, — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что и Анкара, и Москва играют важную роль в регионе. При этом в Турции «пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией».

Турецкий президент отметил, что надеется на принятие с Путиным важного решения по двусторонним отношениям, которые затем «войдут в более активную фазу».

Ранее стало известно, что основная цель визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи — это «выклянчить» себе преференции для создания буферной зоны между Турцией и отрядами Сирии. Такое мнение высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. При этом глава сирийского МИД Фейсал Микдад призвал Турцию немедленно вывести войска из провинции Идлиб.

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