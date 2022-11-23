Эрдоган может встретиться с Асадом в России при посредничестве Путина Hürriyet: встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве Путина

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина, сообщил колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. По его мнению, встреча должна состояться до президентских выборов в Турции, которые намечены на 18 июня 2023 года.

Так состоится ли эта встреча? После заявлений Эрдогана о такой возможности говорится, что это вопрос времени. Встреча Эрдогана и Асада состоится до выборов 2023 года или после выборов? Утверждается, что встреча двух лидеров может состояться до выборов <...> Ожидается, что встречу Эрдогана и Асада примет президент России Путин, — написал Сельви.

23 ноября Эрдоган не исключил встречу с Асадом. Он заявил, что в политике не бывает «вечных обид и недовольства».

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции заявил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом, хотя, по его словам, президенты знают, что такие операции возможны в регионе в любое время.