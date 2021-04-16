Эрдоган и Столтенберг оценили кризис между Россией и Украиной

https://static.news.ru/photo/4ea111b2-9ec5-11eb-9fde-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: nato/flickr.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого коснулись темы кризиса в отношениях между Россией и Украиной.

Стороны обсудили региональные темы, в первую очередь кризис в отношениях между Россией и Украиной, а также ситуацию в Эгейском и Средиземном морях, Ливию и Афганистан, — говорится в заявлении турецкого лидера.

Эрдоган выразил надежду в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом путём диалога, который будут учитывать территориальную целостность Украины и Минские соглашения.

10 апреля украинский президент Владимир Зеленский провёл переговоры с турецким лидером. На них Эрдоган заявил о готовности оказать необходимую поддержку для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений. Турецкий лидер надеется, что эскалация в регионе прекратится как можно скорее, а конфликт будет урегулирован в диалоге на основе минских договорённостей.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара никого не поддерживает в кризисе отношений между Россией и Украиной, но готова оказать поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.