Турция заявила, что сохраняет нейтралитет по ситуации на Украине

https://static.news.ru/photo/d6c00c22-9dcd-11eb-bd28-96000091f725_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая сторона не поддерживает никого в кризисе отношений между Россией и Украиной. Однако государство готово оказать поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Несколько дней назад турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил позицию Анкары, которая не признаёт «аннексию Россией Крыма». Он заявил об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что по конфликту РФ и Украины Турция сохраняет нейтралитет. Глава ведомства подчеркнул, что проблемы в Донбассе имеют место, однако существуют и минские договорённости. Турция предлагает решить конфликт мирным и дипломатическим путём, поддерживая территориальную целостность всех государств. И отношения страны с коллегами из одного государства не должны влиять на взаимодействия с другими.

Политика Турция ясна по всем проблемам, в том числе по Крыму. Мы искренне и открыто делимся нашими соображениями с обеими сторонами, у нас конструктивная политика. Сейчас ситуация начала разряжаться, что нас радует. Турция готова внести вклад в этот процесс, — заявил министр в эфире телеканала NTV.

Как ранее передавал NEWS.ru, ограничение авиасообщения России с Турцией связано с тем, что на территории страны наблюдается рост заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа. Данное решение не является политически обусловленным. Об этом во вторник, 13 апреля, в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.