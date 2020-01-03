https://static.news.ru/photo/50389760-306d-11ea-878a-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и обстановку в Сирии и Ливии.

Наш президент провёл телефонные переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В ходе них обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Ливия и Сирия, — сообщили в администрации Эрдогана.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Одним из главных союзников ПНС в этом конфликте выступает Турция.

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что войска Турции направляются в Ливию. По его словам, они будут выполнять координационные действия.