https://static.news.ru/photo/473a3696-4e7c-11ea-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Paul Marriott via imago-images.de/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II приняла верительные грамоты у посла РФ Андрея Келина и побеседовала с ним на тему отношений между двумя странами.

Мы пришли к общему выводу, что, конечно, им не хватает стабильности. Мы подумали о дальнейших шагах, — цитирует дипломата ТАСС.

Келин добавил, что передал королеве самые тёплые пожелания от президента РФ Владимира Путина, а также поговорил с Елизаветой о российской культуре.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер пригласил британского премьера Бориса Джонсона посетить мероприятия, которые будут проводиться в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт заявила, что глава правительства пока не принял окончательного решения относительно поездки.