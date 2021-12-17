Экстрадицию Клюшина в США в посольстве назвали «охотой» на граждан РФ

Выдача Швейцарией российского бизнесмена Владислава Клюшина в США стала очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на граждан России в третьих странах. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. Клюшина 18 декабря экстрадировали из Альпийской республики в Соединённые Штаты.

Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генпрокуратуры РФ, — сказал Хохлов.

По его словам, поспешная организация выдача гражданина России разочаровала, так как были проигнорированы нота посольства РФ, переданная 17 декабря Федеральному ведомству юстиции Швейцарии, и обращение защиты Клюшина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что швейцарское Федеральное управление юстиции заявило, что экстрадировало из страны в США российского бизнесмена Владислава Клюшина. Россиянина повезли за океан, поскольку все апелляции защиты были отклонены

Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Россиянина за океаном обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием сообщников. Клюшин якобы успел совершить десятки миллионов инсайдерских сделок.