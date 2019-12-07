https://static.news.ru/photo/9326adc0-190a-11ea-be33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Грузия экспортировала более 10 тысяч тонн мандаринов, из них более 6 тысяч тонн пришлось на Россию. В этом году ожидается ещё не менее 55 тонн.

Как сообщили «Интерфаксу» в координационном штабе по организации сбора, приёма, переработки и экспорта цитрусовых урожая — 2019, традиционными импортёрами грузинских мандаринов кроме РФ также являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан. В этом году к ним прибавились Литва, Молдова, Словакия, Сингапур и Катар.

Ранее российские врачи рассказали о пользе и возможном вреде мандаринов и посоветовали не злоупотреблять этими фруктами. Традиция есть мандарины все новогодние праздники — очень хорошая, фрукт повышает иммунитет и настроение, если, конечно, у человека нет аллергии. При этом в день можно съедать четыре мандарина. Большее количество может привести к вздутию живота и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, писал News.ru.