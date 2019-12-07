Грузия экспортировала более 10 тысяч тонн мандаринов, из них более 6 тысяч тонн пришлось на Россию. В этом году ожидается ещё не менее 55 тонн.
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Ранее российские врачи рассказали о пользе и возможном вреде мандаринов и посоветовали не злоупотреблять этими фруктами. Традиция есть мандарины все новогодние праздники — очень хорошая, фрукт повышает иммунитет и настроение, если, конечно, у человека нет аллергии. При этом в день можно съедать четыре мандарина. Большее количество может привести к вздутию живота и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, писал News.ru.
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