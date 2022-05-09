Эксперты ВОЗ рассказали о новом вирусе гепатита среди детей

Фото imagebroker/Giuseppe Graziano

Эксперты ВОЗ перечислили симптомы заболевания гепатитом неизвестного происхождения среди детей и рассказали, к чему это может привести. Случаи заражения неизвестным вирусом регистрируются в мире уже несколько месяцев, в результате инфицирования у детей отказывает печень, пишет Reuters со ссылкой на специалистов ВОЗ.

Признаки заражения новым вирусом неизвестного происхождения зарегистрированы уже у 228 детей из 20 стран. Каждый десятый пациент нуждается в пересадке органов. Один ребёнок погиб. О первых случаях гепатита неизвестного происхождения стало известно в январе, в группу риска входят дети с первого месяца рождения до 16 лет.

Основные симптомы заражения новым вирусом схожи с кишечной инфекцией — это боль в животе, тошнота, диарея. У некоторых детей поднимается температура. Но всё это на первой стадии заболевания.

На втором этапе проявляются признаки гепатита: кожа вокруг глаз и глазные яблоки желтеют, пациент испытывает сильную боль в мышцах, ломоту в суставах, в крови повышается концентрация печёночных ферментов, стул становится неестественно жёлтого цвета.

На сегодня точную причину вспышки не может определить ни один специалист. Но некоторые учёные связывают это с пандемией коронавируса, его мутациями и ослаблением организма людей.

Ранее сообщалось, что медики выявили 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения среди детей до 16 лет. Львиная доля случаев приходится на Италию и Испанию, меньше всего заражённых в Польше, Словении и Германии.