Эксперты опасаются негативных последствий аннексии Западного берега

Аннексия поселений на Западном берегу реки Иордан может негативно отразиться на ситуации в регионе, считают представители израильского оборонного сообщества и сферы безопасности.
Как
Никто не знает, что произойдёт, — заявил бывший сотрудник Минобороны Израиля, генерал-майор в отставке Амос Гилад.
По мнению начальника штаба армии обороны Израиля Авива Кохави, нужно быть готовым к эскалации насилия на Западном берегу. С этой целью разрабатывается план по дополнительному размещению тысячи военнослужащих в регионе.
Израильские власти планируют начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года.
Ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «Сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны.
Как писал NEWS.ru, ранее президент Палестины заявил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.
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