Эксперты опасаются негативных последствий аннексии Западного берега

https://static.news.ru/photo/eebd3424-a334-11ea-b43a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Sihao /Global Look Press

Аннексия поселений на Западном берегу реки Иордан может негативно отразиться на ситуации в регионе, считают представители израильского оборонного сообщества и сферы безопасности.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, эксперты считают, что в отличие от прежних шагов, например переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, в этом случае ни палестинцы, ни иорданцы не смирятся.

Никто не знает, что произойдёт, — заявил бывший сотрудник Минобороны Израиля, генерал-майор в отставке Амос Гилад.

По мнению начальника штаба армии обороны Израиля Авива Кохави, нужно быть готовым к эскалации насилия на Западном берегу. С этой целью разрабатывается план по дополнительному размещению тысячи военнослужащих в регионе.

Израильские власти планируют начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года.

Ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «Сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Палестины заявил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.