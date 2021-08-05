Эксперт оценил сроки решения «курильского вопроса»

Японский дипломат и политолог Кадзухико Того заявил, что Токио стоит изучить предложение России о введении режима свободной таможенной территории на Курильских островах. Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук, кандидат экономических наук Валерий Кистанов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в дальней перспективе стороны не смогут прийти к соглашению по вопросу Курил.

Он объяснил, что при введении режима свободной таможенной территории Курилы откроются для всех остальных, в том числе для китайцев, корейцев и западных бизнесменов. Япония готова решать этот вопрос только на двусторонней основе. Также всё упирается в то, на какой юридической основе проводить совместную сельскохозяйственную деятельность.

Японцы говорят, что не могут «действовать»​ на основе российской системы, так как это будет обозначать признание российского суверенитета. Они отказываются и говорят, мы можем не на своей основе проводить юридически, давайте что-то третье изобретём, но это неприемлемо для России, — сказал Кистанов.

По его словам, тенденции к улучшению отношений двух стран нет. Переговоры зависли после ухода Синдзо Абэ в отставку с поста премьер-министра Японии. Всё упирается в то, что позиции стран по вопросу Курил разные.

Мы говорим, это договор о мире, а японцы говорят, что это договор о мире, но только на основе решения территориальной проблемы, то есть определения принадлежности четырёх островов, которые у нас считаются Южно-Курильскими. Без этой проблемы они мирный договор подписывать не будут, — подчеркнул Кистанов.

Он добавил, что нынешний премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не такой активный сторонник поиска каких-то «развязок» с Россией по территориальному вопросу, так как является не самым опытным человеком в дипломатических делах.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не оспаривается.

Ранее экс-посол России в Японии заявил, что в отношениях двух стран тенденция к их ухудшению, что может привести к санкциям Токио против Москвы.