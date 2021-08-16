Эксперт назвал сценарий развития отношений «Талибана» с Россией

При любом возможном сценарии отношений с новыми властями Кабула всё будет начинаться с переговоров. Об этом «МИР 24» рассказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Талибы заявляют, что не хотят вести экспансию на территорию Центральной Азии, не хотят ущемлять интересы России, но 100-процентной гарантии соблюдения этих обязательств у нас, к сожалению, нет и быть не может, — отмечает он.

Уверенность в соблюдении обязательств также уменьшается из-за самой истории движения «Талибан» (запрещено в России) и того, чем оно занималось последние два 10-летия в подполье. В частности, в движении есть огромное количество террористических организаций, которые в будущем могут занять высокое положение в Афганистане. С помощью этого региона они могут расширить своё влияние на Азию, считает специалист.

Основную роль в ведении переговоров будет играть умелая дипломатия в сочетании с демонстрацией силы. Если талибы поймут, что Россия — серьёзный и опасный противник, то они могут посчитать, что лучше с ней не связываться и не трогать её союзников в Азии.

Переговоры будут в этом случае продуктивнее не потому, что талибы плохие или злобные, а потому, что они жили во вполне определённой обстановке, заключил Мендкович.

Ранее члены «Талибана» призвали жителей Афганистана возвращаться на работу. В заявлении талибов подчёркивается, что афганцы могут вернуться к прежней жизни.