Эксперт назвал мотивы убийства президента Гаити

Президента Гаити Жовенеля Моиза могли ограбить, поскольку в стране высок уровень криминала, но, скорее всего, к инциденту причастны его оппозиционные противники. Об этом Lenta.ru заявил руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

Тут очень сложная ситуация. Гаити — очень бедная страна. Там было землетрясение в 2010 году, она до сих пор в руинах. Это очень коррумпированная страна, и к тому же у них ещё политический кризис, — напомнил эксперт.

По его словам, оппозиция считала, что президент Моиз должен был покинуть пост 7 февраля 2021 года, а сам политик хотел уйти в феврале 2022 года.

По законам страны глава государства не может избираться на второй срок. Однако Моиз решил изменить конституцию. По стране прокатились массовые протесты, когда о решении политика стало известно. Оппозиция требовала назначить новые выборы, но он проигнорировал все требования.

Он не устраивал своих граждан. Были протесты, были недовольства. <...> Так как страна очень бедная, криминальная и неконтролируемая, нельзя полностью исключать, что это был разбой, но, вероятнее всего, это были его политические оппоненты, — рассказал Ивановский.

Эксперт напомнил, что за последние 35 лет на Гаити сменилось 20 правительств.

В ночь на 7 июля неизвестные злоумышленники застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза. Позже в больнице скончалась его супруга. Известно, что часть из группы нападавших говорила на испанском языке, хотя официальным языком в стране является французский.