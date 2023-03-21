«Не хотят говорить правду»: в США заявили о бедственном положении ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о бедственном положении ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские военные буквально обрекают себя на смерть своими непрекращающимися ошибками в ходе боевых действий против России, заявил в эфире YouTube-канала Redacted бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, Вашингтону следует пересмотреть политику поддержки Киева и сесть с Москвой за стол переговоров.

Этот конфликт складывается не лучшим образом для Запада. Я считаю, что президент США Джо Байден и его советники прекрасно осознают это. Вопрос состоит в том, как они будут выходить из него? <...> В администрации Байдена не хотят говорить правду. Все продолжают придерживаться версии, что Киев все делает правильно и в конечном итоге одержит победу. Это все вздор, — сказал Макгрегор.

По его мнению, переговоры с Россией должны начаться без предварительных условий со стороны США. При этом полковник допустил, что в этом случае Запад рискует потерять все, что планировал получить от военного конфликта на Украине.

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть авторитет Вашингтона на международной арене. Во-первых, Биб считает, что ВСУ находятся на грани поражения под Артемовском, что ставит под сомнение продолжение украинской кампании. Во-вторых, в последнее время общественное мнение американцев о кризисе разделилось, а республиканцы ставят под сомнение военные цели США и степень поддержки Украины. В-третьих, Биб считает, что Китай может выступить в качестве посредника в конфликте на Украине, что пошатнет авторитет США на международной арене.