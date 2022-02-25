Экс-советник ЦРУ назвал самое мощное оружие США

Самым мощным оружием США является доллар, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс, передаёт «ПолитРоссия». С помощью национальной валюты Штаты выстраивают отношения и с друзьями, и с врагами, отметил он.

Самое мощное военное оружие Америки не стреляет и не летает. Это не подводная лодка, самолёт, танк или лазер. Сегодня самым мощным стратегическим оружием является доллар. США используют доллар стратегически, чтобы вознаграждать друзей и наказывать врагов, — считает Рикардс.

Американские санкции против России он назвал ярким примером использования такого оружия. При этом Рикардс отметил, что эффективность вызывает вопросы. К примеру, Китай и Россия намерены создать новую финансовую систему, чтобы избавиться от давления доллара.

Также, по словам Рикардса, Россия увеличивает золотой запас, что тоже позволяет избежать финансового столкновения с США.

Ранее сообщалось, что идея отключить Россию от банковской системы SWIFT за её военную операцию на территории Украины встретила сопротивление среди некоторых стран Запада. Германия, Италия, Венгрия и Кипр отказались соглашаться на столь жёсткие меры. Кроме того, против инициативы по блокировке доступа к SWIFT выступил и президент США Джо Байден.