Экс-полковник ФСБ прокомментировал задержание эстонского консула

Задержанного во время получения секретной информации эстонского консула, вероятно, «вели» уже некоторое время. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел» полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.

По его мнению, ничего удивительного нет в том, что эстонский дипломат ведёт в России разведку. Клюкин считает, что дипкорпус является одним из вариантов прикрытия для разведчиков всего мира.

А поскольку Эстония является одним из плацдармов НАТО, то, естественно, сотрудники спецслужб и дипкорпуса этой страны получают задания, сами понимаете от кого, чтобы постараться выяснить подобные вещи, — отметил специалист.

Кроме того, по словам Клюкина, как правило, все контрразведки мира осведомлены о том, какие должности по дипломатическому статусу могут занимать разведчики и за ними, естественно, ведётся наблюдение. Именно так, вероятно, и был пойман эстонский консул, считает он.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге с поличным консула Эстонии во время получения им от россиянина материалов закрытого характера. Как сообщили в ФСБ, подобная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет враждебный характер в отношении РФ.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, задержанный эстонский консул объявлен персоной нон грата и должен в течение двух суток покинуть Россию.