Экс-разведчик США заявил о победе России над Европой на трех фронтах Экс-разведчик США Риттер заявил о политической, экономической и военной победе России над Западом

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Россия одерживает победу над Западом по трем направлениям, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале Judging Freedom. По его мнению, Москва побеждает в экономике, политике и на поле боя.

Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу, — сказал Риттер.

Отставной офицер считает, что ничто не сможет остановить продвижение России по этим трем направлением. В качестве примера он привел то, что премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги ушли в отставку.

Кроме того, по мнению Риттера, поставки оружия США Украине неэффективны. Он добавил, что в скором времени Вашингтон исчерпает все имеющиеся у него запасы.

Ранее журналист Дуглас Мюррей заявил, что внешнюю политику США контролируют президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. По его словам, Белый дом испытывает «страх перед тем, как Путин отреагирует» на поставки более тяжелого вооружения Украине и ранее введенные против РФ санкции.