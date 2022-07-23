Россия одерживает победу над Западом по трем направлениям, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале Judging Freedom. По его мнению, Москва побеждает в экономике, политике и на поле боя.
Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу, — сказал Риттер.
Отставной офицер считает, что ничто не сможет остановить продвижение России по этим трем направлением. В качестве примера он привел то, что премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги ушли в отставку.
Кроме того, по мнению Риттера, поставки оружия США Украине неэффективны. Он добавил, что в скором времени Вашингтон исчерпает все имеющиеся у него запасы.
Ранее журналист Дуглас Мюррей заявил, что внешнюю политику США контролируют президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. По его словам, Белый дом испытывает «страх перед тем, как Путин отреагирует» на поставки более тяжелого вооружения Украине и ранее введенные против РФ санкции.