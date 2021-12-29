Экс-посол РФ заявил о нарушениях в процессе над Саддамом Хусейном

Бывший посол РФ в Ираке (2002–2003) Владимир Титоренко заявил, что переходное правительство Ирака, сформированное США, не имело права проводить суд над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном. Специальный трибунал не обладал полномочиями, чтобы судить его, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Переходное правительство не было правительством, избранным иракским народом. Оно было сформировано американцами, и оно не имело никаких прав проводить суд над Саддамом Хусейном, — подчеркнул Титоренко.

Он добавил, что полномочий судить Хусейна не было у специального трибунала, поскольку, являясь президентом и верховным главнокомандующим вооружённых сил, он принимал решения, исходя из действовавшего законодательства.

Такие обвинения, как те, что связаны с войной с Ираном и применением химического оружия, безосновательны. Нет никаких доказательств, что Саддам применял это химическое оружие, — заключил дипломат.

Со дня казни Хусейна 30 декабря исполнилось 15 лет.

Ранее стало известно, что казнённого иракского лидера Саддама Хусейна продолжают помнить даже спустя десятилетие после его смерти. В декабре исполнилась очередная годовщина операции «Красная заря» в иракском городе Ад-Даур недалеко от Тикрита, в ходе которой политик, ставший едва ли не иллюстрацией того, кого обычно называют словом «диктатор», оказался в руках американских военных.