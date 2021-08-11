Экс-канцлер Германии призвал сохранить сосиски с карри

Автомобильный концерн Volkswagen должен отменить решение по прекращению продажи сосисок с карри своим работникам, поскольку это блюдо даёт людям необходимый запас энергии. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, сообщает Politico.

Будь я до сих пор в наблюдательном совете Volkswagen, такого бы не произошло. Совсем без карривурста? Нет! Сосиски с карри — источник силы рабочего! — заявил политик.

Его так взволновала эта тема, что он даже запустил в социальных сетях хештэг #rettetdieCurrywurst — «спасите карривурст». На это отреагировали жители Германии, которые стали призывать Volkswagen одуматься и вернуть в столовые столь любимое блюдо.

Автоконцерн решил оставить своих работников без сосисок с карри в угоду защиты окружающей среды. Автопроизводителей обязали устраивать для работников вегетарианские дни и меньше кормить их мясом, чтобы уменьшить вред от парникового эффекта, усугубляемого мясным производством.

Карривурст — это традиционное немецкое блюдо, представляющее собой сосиску из свинины, политую пряным кетчупом и обильно посыпанную карри. Оно появилось в Германии в 1949 году.

Ранее американский блогер Чахети Бансал возмутилась неправильным наименованием известной индийской специи. Девушка считает, что упоминание блюд и приправ азиатской кухни как «карри» является расизмом.