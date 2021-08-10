Упоминание индийской приправы объявили расизмом

Наименование известной индийской специи используется неправильно и это является проявлением расизма, заявляет Чахети Бансал, американский блогер индийского происхождения, сообщает NBC.

Он подчёркивает , что упоминание блюд и приправ азиатской кухни как «карри» является расизмом. Блогер указывает на разнообразность закусок в Азии и на то, что у каждой из них есть своё собственное название. По его словам, обобщение особенностей кулинарии разных культур является ошибкой и несправедливостью. Данное мнение поддерживает и кулинар Ниша Веди Павар. Женщина отметила, что именно наличие специи и специфический характерный запах индийской приправы и даёт право блюду иметь в названии слово «карри».

Ранее в США по просьбе конгрессменов прошло разбирательство в эпизодах проявления расизма против азиатов. Во время президентства Дональда Трампа ряд учёных китайского происхождения были обвинены в шпионаже. Данное дело строилось на ещё не вступившем в силу законе о защите интеллектуальной собственности. Этот законопроект в Конгрессе США сочли недоработанным. Его рассмотрение отложено на неопределённый срок, однако деятели науки пострадали как раз от неадекватного толкования положений неутверждённого закона.