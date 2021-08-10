Упоминание индийской приправы объявили расизмом

Наименование известной индийской специи используется неправильно и это является проявлением расизма, заявляет Чахети Бансал, американский блогер индийского происхождения, сообщает NBC.
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Ранее в США по просьбе конгрессменов прошло разбирательство в эпизодах проявления расизма против азиатов. Во время президентства Дональда Трампа ряд учёных китайского происхождения были обвинены в шпионаже. Данное дело строилось на ещё не вступившем в силу законе о защите интеллектуальной собственности. Этот законопроект в Конгрессе США сочли недоработанным. Его рассмотрение отложено на неопределённый срок, однако деятели науки пострадали как раз от неадекватного толкования положений неутверждённого закона.